Террористы обстреляли три газовые станции в сирийской провинции Хомс

Дамаск, 4 февраля. Боевики обстреляли из артиллерийских орудий три газовые станции в сирийской провинции Хомс, на двух началось возгорание. Об этом заявили местные СМИ.

«Снаряды упали на территории газовой станции «Райян», газового завода в центральном районе и завода «Эбла» в провинции Хомс на востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Пожар на станции «Райян» уже удалось локализовать, экстренные службы тушат возгорание на заводе. Взрывы от атак террористов слышны были в Латакии и Хомсе.

Ранее стало известно о том, что подразделения Сирийской арабской армии перекрыли линии снабжения боевиков к западу от населенного пункта Серакиб в провинции Идлиб. Когда правительственные силы смогут выбить террористов из Серакиба и Эз-Зербы, Дамаск сможет впервые с 2012 года вернуть контроль над стратегической автострадой Север-Юг.