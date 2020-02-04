Гаспарян объяснил, кто надоумил Эрдогана произнести «слава Украине» в Киеве

Турция для России — это не многовековой друг, на данный момент — тактический партнер. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.

Националистическое приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Киев с официальным визитом, приветствовал почетный караул словами «Слава Украине».

Как видно на трансляции, которую вел офис президента Украины, украинский лидер Владимир Зеленский встретил Эрдогана возле Мариинского дворца в столице. После этого главы государств подошли к почетному караулу, и президент Турции произнес официальное приветствие украинских военных «Слава Украине!». В ответ ему прокричали «Героям слава!».

Президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал украинских солдат фразой "Слава Украине!"



Реджеп Тайип Бандера) pic.twitter.com/PkIkAecXg3 — Artyom (@mynamehay) February 3, 2020

Заметим, что турецкий лидер использовал приветствие «Слава Украине!» и во время предыдущего визита на Украину. Так с почетным караулом здоровались и лидеры других стран, включая канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Необходимо донести правду

Как отметил Армен Гаспарян, причина, по которой турецкий президент выкрикнул украинское националистическое приветствие, не находится в политической плоскости.

«А каким еще лозунгом он должен был приветствовать [украинский почетный караул]? Вы полагаете, что господин Эрдоган что-то слышал про организацию украинских националистов? Например, про ее участие в Холокосте. Конечно, нет. Там сидит чиновник министерства иностранных дел, который изучает устные традиции Украины. Он там вычитал, что это официальное приветствие. Оно действительно официальное, за него Верховная рада проголосовала. Соответственно, Эрдоган заучил и произвел. В этом ничего удивительного нет», — пояснил Армен Гаспарян.

По мнению публициста, в этой истории важен другой вопрос. И адресовать его нужно к российскому обществу.

«Как так получается, что мы за столько лет не можем донести до мирового сообщества правду о том, что из себя представляет организация украинских националистов? Кому этот вопрос надо задавать?» — выразил недовольство Армен Гаспарян.

Кроме того, публицист не оставил незамеченным и недавнее заявление Эрдогана о том, что Турция не станет признавать Крым частью России. По мнению Гаспаряна, здесь необходимо понять важный факт: Турция для России — это не многовековой друг, а в данный момент — тактический партнер.

«В политике вообще быть друзьями чрезвычайно сложно. И партнеры могут быть тактическими, или стратегическими. Эрдоган в данном случае тактический. И больше никаких иллюзий по этому поводу питать не нужно. Понятно, что у Турции есть свои многочисленные интересы, в том числе пантюркизм, с которым Россия одно время сталкивалась и прекрасно понимает, что это такое. Если Эрдогана беспокоят крымские татары, то пусть приезжает в Крым. Его уже много раз приглашали приехать туда. Пускай приезжает, смотрит, общается. Это же все абсолютно открыто. Но он же этого не хочет, потому что все увиденное пойдет вразрез с его чудесными представлениями о прекрасном», — добавил Армен Гаспарян.

При этом публицист подчеркнул, что российское руководство должно намного активнее продвигать свою мягкую силу.

«Мы уже давно все рассказали по поводу Крыма, но мы все никак не можем научиться это продавать в информационном плане на Западе. Это огромная проблема», — заключил Армен Гаспарян.

Ранее посол Украины в Анкаре Андрей Сибига сообщил, что во время визита Эрдогана в Киев будет подписано соглашение с Владимиром Зеленским о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 50 миллионов долларов. Кроме того, по его словам, будут подписаны документы в сфере миграционного сотрудничества, соглашения о взаимодействии между службами по чрезвычайным ситуациям, о взаимном признании водительских прав.