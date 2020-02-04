Красноярский врач заплатит 3 млн рублей штрафа за помощь уклонисту

Красноярск, 4 февраля. Красноярский краевой суд отказался менять приговор заведующему урологическим отделением «Красноярской межрайонной клинической больницы №4», который помог молодому человеку, уклоняющемуся от службы в армии, поставив призывнику ложный диагноз. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Ранее Кировский районный суд Красноярска признал медика виновным в получении взятки. Мужчине присудили штраф в размере три миллиона рублей. Кроме того, заведующего отделением на три года лишили права заниматься врачебной деятельностью. Врач попытался обжаловать приговор суда.

«Решением Красноярского краевого суда приговор первой инстанции оставлен без изменения», — отметили в пресс-службе управления ФСБ.

Как ранее установили сотрудники управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого ГУ МВД, врач поставил ложный диагноз уклонисту за 50 тысяч рублей, пишет «Газета.ру». В отношении доктора возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.

Ранее сообщалось, что в России в шесть раз могут вырасти штрафы для уклонистов.