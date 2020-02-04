Корейба назвал «намеренной манипуляцией» заявление, что СССР развязал Вторую мировую войну

Москва, 4 февраля. Польский политолог Якуб Корейба обвинил фашистскую Германию в развязывании Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил в интервью Telegram-каналу «Украина.ру».

По его мнению, война началась именно в тот момент когда немецкий фюрер Адольф Гитлер получил от советского лидера Иосифа Сталина гарантию спокойного тыла и «согласие на соучастие в ликвидации польского государства». Корейба считает, что мнение, что СССР развязал вторую мировую войну, — «либо интеллектуальная наивность, либо намеренная манипуляция».

«Как минимум с 1938 года все знали, что война будет, и речь шла только о том, в какой конфигурации она начнется. Если сказать совсем по-простому: кого Гитлер сожрет первым, — сказал польский политолог. — В данной обстановке все великие державы действовали в абсолютно эгоистической логике, забив на все институты и договоры».

Корейба подчеркнул, что виновником в развязывании войны навсегда останется фашистская Германия, однако, по его мнению, она начала конфликт в созданных всеми участниками международного сообщества условиях.

В последнее время от польских и украинских лидеров все чаще можно услышать заявления, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну. По мнению немецкого политолога Александра Рара, некоторые страны, в том числе Киева и Варшава, пытаются переписать историю. Эксперт считает, что появление в Европе нового антироссийского блока, использующего историю против РФ, вызвано переменами на международной арене, где Москва возвращает лидирующую позицию.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости сохранить историческую правду и не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны.