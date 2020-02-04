Москва, 4 февраля. Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок». По словам специалистов, производителям и разработчикам предстоит решить еще много проблем, чтобы сделать «умные колонки» максимально удобными и безопасными для пользователей.

Как объяснили в Роскачестве, много нареканий вызвало и управление «умными колонками» через встроенное приложение. Техника предлагала интеграцию с американскими музыкальными стриминг-сервисами. Они не имеют представительства в России, поэтому воспользоваться ими будет нельзя. Выяснилось, что по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства.

Эксперты изучили 17 новых моделей колонок, 12 из которых были беспроводными.

Ранее Роскачество рассказало, как защитить личные данные при краже смартфона. Нужно активировать возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью можно заблокировать доступ к данным и даже стереть их. Кроме того, эксперты рекомендуют использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным.

Роскачество рассказало, как защитить личные данные при краже смартфона. По словам экспертов, нужно регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы хранить только в облачном хранилище.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как уберечь персональные данные от мошенников. Отмечается, что нельзя отдавать в чужие руки паспорт, данные банковских карт, пин-код и СVV, а также другие данные.