Новые правила провоза денег через границу в ЕАЭС вступили в силу

Москва, 4 февраля. В государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза денежных средств за рубеж, они коснутся лишь физических лиц. Об этом сообщается во вторник на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным ведомства, гражданин должен будет не только декларировать перевозимые деньги, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но также подтверждать их происхождение. Кроме того, требование распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить, указали в ФТС.

Как отметили в ведомстве, для подтверждения происхождения наличных надо будет показать документы из финансово-кредитной организации о совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита.

Евразийская экономическая комиссия приняла соответствующее решение летом 2019 года. Изменения призваны пресечь перемещение наличных средств, которые могут использоваться для спонсирования терроризма или легализации добытых преступным путем денег.

В настоящее время в ЕАЭС входят пять стран — Российская Федерация, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.