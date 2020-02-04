В ДНР заявили, что Киев не признает задержание связанных с конфликтом в Донбассе 149 лиц

Донецк, 4 февраля. Представители киевских властей не признают задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе. Об этом заявила журналистам во вторник уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, в настоящее время ДНР разыскивает 149 сторонников республики, поскольку Киев из предоставленного перечня не подтвердил ни одного человека. Морозова указала, что поиск людей на украинской территории ведется на основании заявлений, поступающих в аппарат омбудсмена ДНР об их задержании специальными службами Украины.

Помимо этого, по имеющимся сведениям, в списке пропавших без вести числятся до 500 человек. Власти республики не исключают, что они также могут находиться в плену.

Донецк подготовит к предстоящей встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе вариант инструмента поиска пропавших без вести, рассказала омбудсмен.

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), поиск пропавших без вести в зоне конфликта может длиться продолжительное время.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает взятые на себя обязательства.