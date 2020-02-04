Росконтроль назвал лучшую минеральную воду

Москва, 4 февраля. Эксперты Росконтроля проверили несколько образцов лечебной минеральной воды и назвали лучший из них, рекомендованный для употребления. Информация о результатах исследования размещена на официальном сайте.

Как отметили специалисты, «Ессентуки 17» — весьма популярный бренд. Поэтому покупатели, увидев на этикетке название города или цифру 17, отдают предпочтение именно этой воде.

«И могут так и не узнать, что купили вовсе не оригинальную «ессентукскую» воду», — подчеркнули они.

В тестировании приняли участие марки «Аллея источников №17», «Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки-город курорт», «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки №17», «Ессентуки №17» и «Старый источникъ №17».

Оказалось, что изготовитель «Заповедника здоровья» вводит потребителей в заблуждение: на этикетке стоит цифра 17, но образец не соответствует составу, характерному для лечебной минеральной воды гидрохимического типа «Ессентукский 17».

В Росконтроле напомнили, что минеральная вода во многих месторождениях содержит природные радионуклиды. У ряда образцов, а именно «О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки-город курорт» и «Старый источникъ №17», есть несоответствие по показателю радиационной безопасности.

По итогам исследования эксперты рекомендовали к употреблению воду марок «Ессентуки №17», «Аллея источников №17» и «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки №17».

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что злоупотребление лечебной минеральной водой может привести к проблемам с почками и образованию тромбов. По ее словам, такая вода не терпит бездумного употребления, ее необходимо пить по врачебному предписанию, поскольку в ней содержится большое количество кальция.

При этом столовую минеральную воду можно пить сколько угодно, подчеркнула Соломатина. По ее словам, на пользу организму пойдет вода, которая содержит мало соли и умеренно минерализована.