Новокузнецкий экстремал упал с 15-метровой высоты и остался жив

Кемерово, 1 февраля. В Новокузнецке спортсмен-экстремал упал с 15-метровой высоты и сломал обе пятки. Лидер городской команды по роуп-джампингу Андрей Ефремов получил увечья при выполнении опасного трюка. Об этом сообщается в официальной группе команды «Земля прыжков».

Инцидент произошел 2 февраля. Отмечается, что мужчина совершал экстремальный трюк без страховочного оборудования. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, передает «Газета Кемерова».

«Сейчас он находится в ГКБ № 1 Новокузнецка в удовлетворительном состоянии. С диагнозом «раздробленный перелом обеих пяток», — говорится в официальном сообщении.

По словам его коллег, мужчине предстоит срочная операция и долгий восстановительный период. Отмечается, что в Сети активизировались мошенники, которые начали сбор средств якобы для оказания помощи пострадавшему. Коллеги Ефремова подчеркнули, что вся официальная информация публикуется только в группе команды.

Ранее сообщалось, что столичные врачи спасли жизнь молодому человеку, который получил разрыв внутренних органов во время футбольного матча, передает РИАМО.