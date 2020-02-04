Киев, 4 февраля. Если американский миллиардер Джордж Сорос потеряет влияние на Украине, ее дружба с Россией возродится. Об этом заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп склоняется к дружбе с Москвой и к тому, чтобы перестать финансировать «черную дыру, которая сейчас называется Украиной», в то время как Европа «не особенно хочет» налаживать отношения с Киевом, поскольку видит в нем «царство коррупции и морального разврата».

По словам Быстрякова, в этой ситуации с Украиной остается небезызвестный Сорос, который в настоящее время в стране «является фигурой номер один».

«Остается Сорос, один Сорос, который здесь укрепился очень сильно. Он нафаршировал своими детками все правительство, которое, бог знает, что творит. Он вложил немало денег сюда. Если Сороса отсюда подвинут, у нас все будет нормально. Возродится и дружба с Россией», — объяснил он в интервью «Украине.ру».

В декабре по поводу деятельности американского финансиста на Украине высказался сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. На пленарном заседании украинского парламента депутат возмутился тому, что руководство государства во всем потакает иностранным инвесторам. Он выразил мнение, что степень подчинения Украины миллиардеру из США настолько сильна, что страну можно смело переименовать страну в «Соросию».

Накануне украинский философ-майданщик Сергей Дацюк заявил о том, что если Украина не изменит свою политику и не создаст стратегию развития, то вскоре как государство будет полностью разрушена.