Вашингтон, 4 февраля. Ученые Северо-Западного университета США назвали смертельную опасность мяса. По данным специалистов, употребление этого продукта повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает EurekAlert!.

В исследовании американских ученых приняли участие почти 30 тысяч человек. Средний возраст участников — 53,7 года. 44,4% принявших участие в исследовании — мужчины. Все участники добровольно предоставили информацию о своем рационе.

По данным ученых, при употреблении двух порций красного и переработанного мяса в неделю, в том числе и птицы, риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы повышается на 3–7%. При включении в рацион двух порций красного и переработанного мяса в неделю, исключая птицу, риск смерти от разных причин увеличивается на 3%.

Американские ученые посоветовали отказаться от переработанного мяса, включая колбасные изделия. Кроме того, исследователи рекомендовали исключить из рациона жареную курицу.

Ранее врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из мяса с кровью. Она отметила, что при недостаточной термической обработке в мясе могут остаться личинки, которые в организме человека превратятся в гельминты. По словам Чернышевой, опасным является не только мясо с кровью, но и стейк средней прожарки.