Москва, 4 февраля. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету, а какие, напротив, будут полезны в зимний и весенний периоды. По ее словам, в феврале многие сталкиваются с простудными заболеваниями. Они стараются поддержать иммунитет.

Диетолог Соломатина назвала продукты, губящие иммунитет.

«Те продукты, которые не полезны, так или иначе, включают иммунный ответ организма. Иммунитет — это сторож, борющийся с внешними и внутренними врагами», — сказала она.

Как пишет «Вечерняя Москва», по словам специалиста, продукты могут содержать инфекции, грибок, трансжиры.

«Все это оказывает негативное влияние на наш организм, продукты могут обладать канцерогенным или аллергенным действием», — подчеркнула эксперт.

Диетолог напомнила, что льняное и оливковое масло не подходят для жарки, для этих целей лучше использовать нерафинированное масло.

«Продукты, которые не подвергались термической агрессивной обработке, более полезны. Самыми вредными продуктами, которые губят иммунитет, являются сахар, животный белок и алкоголь. Сахар, помимо того, что провоцирует диабет, блокирует образование белых кровяных телец, иммунная система страдает», — уточнила специалист.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина уточнила, что поддержание иммунитета в работоспособном состоянии является лучшей защитой от различных инфекций, в том числе и коронавирусов. По ее словам, употребление определенных продуктов позволит улучшить иммунитет и быть готовым к отражению атак болезнетворных агентов. Одним из важнейших элементов для нашего иммунитета является цинк. Без этого минерала некоторые типы иммунных клеток, в том числе белые кровяные тельца-лейкоциты, вообще не могут работать.