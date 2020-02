Названа самая прослушиваемая певица на Spotify

Нью-Йорк, 4 февраля. Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее композиции воспроизводили 3,5 миллиарда раз. Об этом сообщает ресурс Chart Data в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что пользователи чаще всего прослушивали такие композиции певицы, как My Everything, Dangerous Woman и Thank u, next, пишут «Известия».

Напомним, в конце прошлого года портал Spotify опубликовал на своем сайте статистические данные самых прослушиваемых артистов последних 10 лет. Ариана Гранде оказалась в топ-5 наиболее популярных музыкантов 2019 года. Лидером перечня стал американский певец Post Malone, кроме того, в пятерку попали Билли Айлиш, Эд Ширан и Bad Bunny.