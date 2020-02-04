Йовович показала, как кормит новорожденную дочь грудью

Нью-Йорк, 4 февраля. Голливудская актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой — на свет появилась девочка Ошин. Счастливая звезда поделилась с фанатами первой фотосессией малышки.

В 2009 году Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, он стал ее третьим мужем. У супругов уже есть две дочери 2007 и 2015 года рождения.

Ошин родилась 2 февраля. Старшие дочери с отцом навестили маму в больнице, где и сделали несколько снимков. На одном из них Йовович показала, как кормит новорожденную грудью.

«Она наш чудо-ребенок, и мы все так благодарны, что она у нас есть, и полностью одержимы ею!!» — написала она в Instagram, где опубликовала фотографии.

Судя по снимкам, старшие дочери Эва и Дэшиел рады прибавлению в семействе.

Фанаты в многочисленных комментариях поздравили актрису и ее родных с этим знаменательным событием и пожелали здоровья малышке.

Актриса ранее рассказывала, что во время беременности неважно себя чувствовала. Йовович старалась почаще гулять, несмотря на сильные отеки, связанные с тем, что за несколько месяцев звезда набрала 22 килограмма. Занятия спортом практически сошли на «нет», поскольку актриса боялась выкидыша.