Готовность Петербурга к «Евро-2020» обсудят в медиацентре «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) в среду, 5 февраля, в 14.00 приглашают журналистов на пресс-конференцию «Петербург и Евро-2020. Европейский футбольный праздник уже близко».

С этим турниром связаны особенные надежды российских болельщиков. Как Петербург готовится к этому событию? Каково состояние городской инфраструктуры на данный момент? Учтен ли опыт проведения чемпионата мира-2018? Какие на сегодняшний день существуют проблемы при подготовке?

К участию в мероприятии приглашены:

— Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу EURO-2020™ города-организатора Санкт-Петербург;

— Алексей Андреевич Игонин, футболист, депутат ЗакС Ленобласти;

— Павел Владимирович Осипов («Швед», представитель фанатского движения);

— Вячеслав Александрович Малафеев, футболист;

— специалисты профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга;

— представители оргкомитета Евро2020;

— представители спортивных площадок Санкт-Петербурга.

Кроме того, ожидаются прямые включения по видео мессенджерам ключевых российских футболистов со сборов в Турции.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.