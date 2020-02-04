Пентагон потратит миллионы долларов на разработку «охотника на дронов»

Вашингтон, 4 февраля. Министерство обороны США заказало разработку «охотника на дронов», который будет ловить другие летающие устройства при помощи сетчатой ловушки.

Отмечается, что Пентагон уже заключил контракт с компанией Fortem Technologies на разработку Drone Hunter — «охотника на дронов». При приближении цели к «охотнику», он выстрелит в нее сетчатой ловушкой. Американское военное ведомство уже зарезервировало миллионы долларов для разработки системы.

В Пентагоне отмечают, что ловля дронов — лучше их отстрела. Летающее устройство не будет уничтожено, благодаря этому будет проще выяснить кто его запустил.

Как сообщает «Ридус», американских военнослужащих заинтересовали и другие разработки Fortem. Например, технология SkyDome Network, позволяющая отслеживать дроны-нарушители, отличая их от других летающих объектов. Если данная система обнаружит беспилотник противника, она сможет уведомить об этом военное руководство или самостоятельно отправить на его захват «охотника». SkyDome Network также может быть полезен и для защиты аэропортов от дронов-нарушителей, которые создают задержки рейсов и порой даже хаос.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО), размещенные на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, сбили два беспилотника, которые запустили боевики.