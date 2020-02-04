Москва, 4 февраля. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что сын примет участие в максимум трех боях до завершения спортивной карьеры. Об этом он сообщил на презентации книги «Отец», написанной им в соавторстве с Игорем Рыбаковым.

Как уточнил отец чемпиона, его сыну нужно закончить карьеру через полтора-два года. Отец Нурмагомедова разрешил ему провести три боя до завершения карьеры.

«Я-то рассматриваю максимум три боя. Два — это более нормально, или три», — подчеркнул Нурмагомедов-старший.

Как пишет ТАСС, по его словам, род Нурмагомедовых «держится 32–33 года, потом начинает сдавать позиции».

«Это естественно, ничего страшного в этом нет, это называется второе возмужание мужчины. После этого вас покидают выносливость, эластичность мышц», — сказал он.

Ранее отец спортсмена рассказал, что карьера Нурмагомедова в скором времени может закончиться из-за проблем со здоровьем. Напомним, что Нурмагомедов является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, а также чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, панкратиону и грэпплингу. Кроме того, он остается действующим чемпионом UFC в легком весе. В бою он активно использует удушающие и болевые приемы из борьбы, которыми обычно и заканчивает схватку. Именно так он одержал победу над знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Матч-реванш между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландским спортсменом Конором Макгрегором может пройти осенью этого года. Президент UFC Дан Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не желает долго ждать. Однако, как заметил Уайт, он не понимает, имеет ли смысл для спортсмена какой бы то ни было бой.