Депутат Чернышов предложил запретить аптекам поднимать цены при вспышке заболеваний

Москва, 4 февраля. Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запретить аптекам повышать цены на медицинские маски и ряд препаратов во время распространения опасных заболеваний.

По его словам, на фоне общественного резонанса, вызванного распространением нового типа коронавируса из Китая, граждане России нередко обращаются с жалобами на стремительное подорожание медицинских масок, противовирусных таблеток и лекарственных средств для укрепления иммунитета.

Парламентарий обратил внимание на то, что средняя цена на маски уже выросла в четыре раза. Аналогичное повышение цен фиксируется и на медицинские препараты, передает RT.

Такой резонанс, как считает депутат, становится выгодным для крупных фармакологических компаний, которые хотят получить больше прибыли на фоне обеспокоенности граждан.

«Считаю необходимым запретить повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары», — следует из обращения депутата.

Ранее Кабмин РФ внес коронавирус 2019-nCoV в реестр заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

31 декабря 2019 года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание молниеносно распространилось в другие провинции и даже за пределы страны. Согласно последним сведениям, новым типом коронавируса — 2019-nCoV — заразилось более 17 тысяч человек, более 400 скончалось.