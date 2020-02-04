Госдеп США ищет советника по борьбе с коррупцией на Украине

Вашингтон, 4 февраля. Госдепартамент США планирует нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине, который должен будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия.

В описании к контракту, с которым ознакомился RT, говорится, что управление международной антинаркотической и правоохранительной деятельности Госдепартамента находится в поисках специалиста, в круг обязанностей которого будут входить поддержание отношений с сотрудниками НАБУ и другими украинскими чиновниками, а также их обучение и обеспечение им необходимой «технической помощи».

В Госдепе подчеркивают, что работа в рамках этого контракта представляет значительный интерес для общественности и Конгресса.

«Советник будет заниматься укреплением потенциала Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в части расследования коррупционной деятельности и судебного преследования за нее», — сообщается в документе.

Кроме того, советнику предстоит взаимодействовать с адвокатами, судьями, прокурорами, представителями гражданского общества и депутатами, а также консультировать правительство Украины по вопросам разработки и принятия реформ в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

Новый специалист также будет вести финансируемые Вашингтоном проекты по борьбе с коррупцией и оказанию помощи сотрудникам правоохранительных органов.

Координироваться работа сотрудника будет с представителями американского Минюста, Минобороны и Агентства США по международному развитию (USAID).

Отмечается, что советник призван помочь Киеву в достижении соответствия международным стандартам для дальнейшей интеграции в Евросоюз.

Ранее американский лидер Дональд Трамп усомнился в целесообразности предоставления Киеву военной помощи из-за коррупции на Украине. Страну времен президентства Петра Порошенко он характеризовал как государство с «колоссальной коррупцией». Как отметила газета The Hill, скептицизм главы Белого дома был оправдан.