Москва, 4 февраля. Коронавирус станет «мощным негативным шоком» для китайской и мировой экономики. Такой прогноз содержится в исследовании американского инвестиционного банка JPMorgan.

По мнению аналитиков, удар по экономике может быть сильнее, чем от китайской атипичной пневмонии 2002–2003 годов. Как уточнили специалисты, тогда сильнее всего пострадал Пекин. Его доля в промышленности Китая не очень велика.

JPMorgan заявил об угрозе мировой экономике из-за коронавируса в Китае. Сейчас в зоне вируса те провинции, где находятся крупные промышленные и экспортные центры страны. Аналитики дают прогноз, что ВВП Китая в первом квартале 2020 года (январе–марте) упадет с 6,3% до 4,9%.

Как пишет газета «Известия», 3 февраля коронавирус обрушил китайские фондовые биржи. Индекс Шанхайского рынка упал на 7,7%. Компании, входящие в него, подешевели за день на 375 миллиардов долларов.

Напомним, общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались. Днем ранее официально подтвердили 17205 заболевших и 361 смертей.

Китайское ведомство сообщает, что более 2,7 тысячи человек находятся в тяжелом состоянии, более 630 были выписаны из медицинских учреждений. За последние сутки диагностировано 3235 новых случаев заражения вирусом. Отмечается, что в Гонконге, Макао и Тайване за сутки не было зафиксировано новых случаев заражения.

Подозрение на опасный вирус есть у более чем 23 тысячи пациентов в Китае. 171 тысяча человек, которые имели тесный контакт с переносчиками вируса, находятся под наблюдением медиков.

Кроме Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Таиланде, Сингапуре, Австралии, США, Германии и ряде других стран. В России выявлено два зараженных коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае.