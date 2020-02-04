Российские инспекторы проверят военный объект в Эстонии

Москва, 4 февраля. Российские военнослужащие во вторник 4 февраля посетят военный объект на территории Эстонии, сообщает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В ходе посещения инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники», — подчеркнул Рыжков.

Осмотр объекта будет проводиться в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого 30 декабря 2011 года. Документ является политически обязательным, ратификации не подлежит.

Ранее один из лидеров эстонской оппозиции Кай Каллас призвал Таллинн воздержаться от территориальных споров с РФ. По его мнению, территориальные споры и дальнейшее обострение отношений с Россией не отвечает интересам Эстонии.