Британия к 2035 году запретит продажи гибридных машин

Лондон, 4 февраля. Британские власти приняли решение ужесточить требования по защите экологии, к 2035 году в стране планируют запретить продажи не только новых бензиновых и дизельных, но и гибридных автомобилей. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства страны Бориса Джонсона.

«Демонстрируя немедленные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство собирается положить конец продаже новых машин и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше — к 2035 году», — говорится в заявлении.

Кроме того, в этот список будут впервые включены гибридные автомобили, пишет «Ридус».

Ранее британские власти хотели запретить продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания только к 2040 году. При этом о гибридных машинах речь не шла. Такие жесткие меры, по мнению Лондона, позволят к 2050 году нивелировать выбросы парниковых газов. Проект соответствующего законодательного проекта внесли на рассмотрение парламента около полугода назад. Решение связано со стремительными климатическими изменениями. Так, 2019 год стал вторым из самых теплых в истории метеонаблюдений.