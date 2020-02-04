Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе

Уфа, 4 февраля. Самолет авиакомпании «Победа» рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что никто не пострадал. Как уточнили в воздушной гавани, инцидент произошел в 07.24 (05.24 по московскому времени) с самолетом авиакомпании «Победа». Он следовал по маршруту Уфа-Внуково. На борту находились 186 пассажиров.

«Воздушное судно в момент разворота на торце взлетно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы полосы перед занятием исполнительного старта», — говорится в сообщении.

27 декабря пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Самару, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево». Отмечается, что пилот не рассчитал радиус поворота и съехал с асфальта на землю.

23 декабря самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Кирова.

Инцидент произошел утром. Лайнер следовал из Москвы в Киров. На место происшествия выехали сотрудники транспортной прокуратуры и СК РФ. После эвакуации пассажиров самолет пытались отбуксировать на другое место. Однако лайнер пришлось оставить на грунте.