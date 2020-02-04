Скидку на оплату штрафов по 60% статей нового КоАП введут в России. События дня. ФАН-ТВ

Пациент с коронавирусом в России идет на поправку Пациент краевой инфекционной больницы в Забайкалье, у которого выявили коронавирус, идет на поправку. У его жены и детей болезнь не обнаружили. Как сообщили в правительстве региона, заболевание у мужчины протекает в легкой форме. Заражение коронавирусом в России выявили у двух человек в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая. Сейчас они проходят лечение в местных больницах. Выпишут пациентов только после двукратного отрицательного результата анализа. Тем временем количество заразившихся в Китае уже превысило 20 тысяч, 426 человек скончались.

Экс-президент Боливии Моралес может стать сенатором Экс-президент Боливии Эво Моралес может занять место в Палате сенаторов парламента страны. Его имя включили в список кандидатов от департамента Кочабамба. Сегодня Высший избирательный суд Боливии начнет проверку документов, а в конце февраля опубликует список с именами тех, кто допущен к выборам. Напомним, свой прежний высокий пост Эво Моралес потерял после госпереворота. Он произошел в прошлом году с явной подачи Штатов. К власти пришла Жанин Аньес, которая сама провозгласила себя лидером Боливии.

Производство С-400 для Индии Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии. Поставить все ЗРС планируется в срок, до 2025 года. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. О покупке российских комплексов Индия сообщила в 2015 году. Контракт на поставку страны заключили три года спустя. Его сумма без малого 5,5 млрд долларов. В России С-400 уже показал свою надежность, на вооружении страны он с 2007 года. Комплекс может защитить от нападений с воздуха и поразить цель на дальности до 400 км.