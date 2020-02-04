Экс-подполковнику СК в Петербурге дали 10 лет строгого режима за взятку

Санкт-Петербург, 4 февраля. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении начальника отдела транспортного СК РФ по Северо-Западу Романа Русакова, а также его приятеля Мушега Товмасяна, обвиняемых в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и превышении полномочий.

Сообщается, что Русаков приговорен к 10 годам лишения свободы, штрафу в 5 млн рублей и запрету занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. Товмасян получил 5,5 лет заключения. Отбывать срок партнеры будут в колонии строгого режима.

Как установил суд, подполковник юстиции Русаков в марте 2017 года принял на хранение 30 смартфонов, которые были изъяты в рамках уголовного дела о незаконном перемещении товаров через таможенную границу. Спустя несколько месяцев Русаков отдал 14 телефонов своим знакомым и оставил один себе. Оригинальные гаджеты он заменил похожими и изъял из материалов дела протокол осмотра места происшествия.

Однако это не единственный эпизод, который рассматривался в суде. В мае 2018 года Русаков требовал у местного предпринимателя взятку в размере 1 млн рублей за вскрытие опечатанных помещений ресторана. Помимо этого, он в марте 2018 года вымогал взятку у родственников финского гражданина Шуляра, который был ранее задержан по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. В качестве посредника он привлек своего товарища Мушега Товмасяна. В июле 2018 года Товмасян получил от сотрудника СЗТУ, действующего под прикрытием взятку в размере 5 млн рублей, из которых 100 тыс. были подлинными, а остальная сумма — муляжом. Вознаграждение предполагалось за изменение квалификации преступления Шуляру на менее тяжкое, благодаря которому он был освобожден из-под стражи.

Ранее сообщалось, что московский суд арестовал на два месяца замначальника главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгения Кузина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет заключения и крупный штраф.