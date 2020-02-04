Находящийся в Ухани россиянин рассказал, как живет город во время вспышки коронавируса

Ухань, 4 февраля. Россиянин Павел Личман, проживающий в Ухани, рассказал, как обстоит ситуация в китайском городе, из которого распространился коронавирус. По словам мужчины, в Ухани работают магазины и аптеки, однако общественный транспорт не ходит.

«В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но, в целом, ситуация обостренная», — отметил гражданин РФ в эфире телеканала «Звезда».

Личман сообщил, что в городе практически перестало работать такси — машины ходят очень редко. Покинуть Ухань, ставшую эпицентром распространения коронавируса, невозможно, поэтому все россияне выражают признательность правительству РФ за организацию экстренной эвакуации, которая состоится 4 февраля. Личман рассказал, что посольство РФ в Китае поддерживает связь со всеми россиянами, находящимися в КНР.

Также россиянин развеял слухи о том, что китайские власти занижают статистику по коронавирусу. По словам Личмана, косвенные признаки подтверждают, что правительство КНР приводит реальные цифры и контролирует ситуацию.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Ухани в конце 2019 года. На данный момент жертвами инфекции стали более 420 человек, а общее число зараженных превысило 20 тысяч. Доля смертности от коронавируса в КНР составила 2,1%, передает телеканал «360».

В России пока зарегистрировано лишь два случая коронавируса — в Тюменской области и в Забайкалье. Чтобы не допустить распространения инфекции, с 4 февраля Россия ограничивает въезд иностранцев из КНР, сообщает НСН.