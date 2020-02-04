Профессор Лабин объяснил последствия обвинения Нидерландами граждан РФ в крушении MH17

Москва, 4 февраля. Решение нидерландской прокуратуры предъявить обвинения четырем лицам по делу о крушении рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году не приведет к международно-правовым последствиям. Таким мнением поделился профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«Нидерланды в этом случае ведут расследование по своему национальному законодательству», — объяснил эксперт.

По его словам, учитывая указанный факт, показания подозреваемых не были доступны суду Нидерландов, что все равно не помешало ему вынести обвинительный вердикт. По словам профессора, российская сторона не будет признавать результаты суда, учитывая количество претензий к ведению расследования «Совместной следственной группы» (ССГ), пишет «Экономика сегодня».

Накануне прокуратура Нидерландов обвинила трех россиян и украинца в крушении MH17.

Осенью прошлого года руководитель МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур требует обнародовать все доказательства по крушению МН17 в Донбассе. Помимо этого, глава дипломатического ведомства особо подчеркнул, что власти страны не считают возможным делать какие-то умозаключения и выводы о виновности без тщательного изучения доказательств.

ССГ, которая во главе с генеральной прокуратурой Нидерландов, но без участия Москвы, занимается расследованием обстоятельств крушения малайзийского Boeing, заверяет, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу об авиакатастрофе пассажирского лайнера. Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения ССГ в причастности РФ голословны и вызывают сожаление, поскольку расследование является политизированным и необъективным.

Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту судна находилось 298 человек — все погибли.

Ранее немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что в течение нескольких лет проводит собственное независимое расследование авиакатастрофы, но следователи отказываются принимать собранные им материалы, в которых, в том числе, названы причины трагедии.