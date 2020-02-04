Scientific Reports перечислил основные причины преждевременного старения мозга

Лос-Анджелес, 4 февраля. Регулярное курение и употребление алкоголя приводят к ускоренному старению мозга, сообщают исследователи из университета Южной Калифорнии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Калифорнийские ученые сравнили снимки головного мозга респондентов из базы Британского биобанка. При помощи искусственного интеллекта исследователи определили приблизительный возраст мозга человека, который регулярно курит и пьет алкоголь, в сравнении со среднестатистическим возрастом мозга его ровесников, не имеющих вредных привычек.

Исследования показали, что выкуривание пачки сигарет в день в течение года способствует старению мозга на 0,03 года, то есть приблизительно на 11 дней. Каждый грамм алкоголя, употребляемый в день, приближает старение мозга на 0,02 года (примерно на 7 дней).

При этом американские ученые отметили, что влияние этих вредных привычек не слишком велико. Отмечается, что изменения ДНК, способствующие развитию болезни Паркинсона или деменции, были найдены только в одной паре генов головного мозга.

«Мозг всех испытуемых функционировал нормально. Если бы в исследовании участвовали люди с ограниченными функциями мозга, результат мог бы оказаться более значительным», — сообщают исследователи.

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