Рисунок 16-летней россиянки с Билли Айлиш стал обложкой Vogue

Пермь, 4 февраля. Автором одной из обложек мартовского номера американского глянцевого издания Vogue стала девочка-подросток из России. Об этом сообщается на официальном сайте журнала.

По имеющимся данным, представители журнала обратились к 16-летней Анастасии Ковтун из города Чайковский Пермского края и 20-летней американке Кейли Янг с просьбой нарисовать портрет поп-исполнительницы Билли Айлиш (Billie Eilish). Как указывается, певица сама выбрала художниц из числа своих поклонников, сообщает телеканал «360».

Сама Ковтун призналась Vogue, что нередко рисовала артистку «для себя», но, по ее мнению, она не всегда получалась «настоящей». Параллельно девочка подчеркнула, что именно Айлиш вдохновила ее на рисование, пишет «Культуромания».

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш завоевала четыре статуэтки «Грэмми» в номинациях: лучшая песня и лучшая запись — за Bad Guy, лучший альбом — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, а также 18-летняя артистка стала лучшим новым исполнителем года.

Церемония вручения награды прошла на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.