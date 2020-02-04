Умер президент Московской школы социальных и экономических наук Теодор Шанин

Москва, 4 февраля. В возрасте 89 лет ушел из жизни президент Московской школы социальных и экономических наук Теодор Шанин, сообщает Пятый канал.

Теодор Шанин родился в 1930 году. Он внес значимый вклад в развитие крестьяноведения, исторической социологии и эпистемологии — науки, изучающей знание как таковое. В 1990 году Шанина избрали академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ).

Теодор Шанин был удостоен ордена Британской империи в 2002 году, а также медалью Почетного работника высшего профессионального образования от Министерства образования России в 2003 году

Ранее сообщалось, что 4 февраля скончался российский писатель, поэт, литературовед и переводчик Евгений Витковский.