Семья из четырех человек отравилась газом в квартире в Пермском крае

Пермь, 4 января. В Пермском крае семья из четырех человек отравилась газом, сообщает вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев.

По предварительной информации, инцидент в городе Горнозаводск произошел из-за нарушений условий эксплуатации газовой плиты.

«Предположительно, инцидент случился из-за того, что были открыты краны газовой плиты. Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы», —сообщил вице-премьер правительства Пермского края.

Отмечается, что газовое оборудование и вентиляционный канала в квартире были в исправном состоянии. Во время проверки газоанализатор показал отсутствие загазованности.

Ранее сообщалось, что российский советник в Южной Осетии Игорь Галь и его жена скончались, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом.