МИД КНР озвучил показатели смертности от коронавируса

Пекин, 4 февраля. Уровень смертности от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, достиг 2,1% от общего числа заболевших, сообщает официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Уровень смертности в Китае достаточно низок, он достигает только 2,1%», — сообщила официальный представитель МИД Китая.

Она отметила, что уровень смертности от коронавируса ниже, чем от вируса Эбола, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома.

На данный момент известно о более чем 20 тыс. зараженных по всему миру. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 426 человек.

Ранее правительство Приморского края сообщило, что работа транспортных коридоров на российско-китайской границе будет продолжена 4 февраля.