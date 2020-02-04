Джим Керри пообещал рисовать манго вместо политических карикатур

Москва, 4 февраля. Американский актер Джим Керри пообещал, что будет рисовать манго вместо политических карикатур.

Об этом актер сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной выходу полнометражного анимированного фильма «Соник в кино», в котором Керри сыграл роль противника человекоподобного ежика Соника.

Отметим, в своем Twitter комик неоднократно публиковал собственные рисунки, высмеивая политиков, среди которых был президент США Дональд Трамп, представители Республиканской партии и даже глава Украины Владимир Зеленский.

«Своими рисунками я хотел сказать людям: «Нет смысла в том, чтобы кого-то ненавидеть. Я могу поделиться хлебом с любым человеком из этой страны. Я люблю людей. Думаю, что политики нас обманывают, внушая, что разногласия подразумевают ненависть. Никогда с этим не соглашусь», — сказал Керри.

Актер добавил, что пришел к выводу о том, что подписчики поняли его мысль.

«Не хочу топтаться на месте», — отметил он.

Керри заявил, что отныне вместо политиков он будет рисовать плоды манго.

«Сейчас я увлечен манго. Этот плот символизирует изобилие и сладость. Манго — подарок вселенной. Хочу их рисовать», — пояснил комик.

Мнения критиков по поводу творчества голливудской звезды разделились. Издание The Guardian назвало его карикатуры еще одним доказательством того, что актерам не стоит браться за кисть. Арт-критик Джерри Сальц назвал Керри художником и сравнил с автором андерграундных комиксов Робертом Крамбом.

Фильм «Соник в кино» создан путем совмещения игры живых актеров и анимации. Премьера в США запланирована на 14 февраля, в российский прокат картина выйдет 20 февраля. Джим Керри исполнил в нем роль антагониста главного героя, безумного ученого Доктора Эггмана.