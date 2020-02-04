Китай ждет поддержки от США в борьбе с коронавирусом

Пекин, 4 февраля. Китай надеется, что США как можно скорее направят ранее обещанную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщает официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как сообщает представитель китайского МИД, власти Китая сделали все возможное для борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«Мы приняли решительные и эффективные меры, чтобы полностью сдержать распространение заболевания, и усилия по профилактике и борьбе постепенно приносят результаты», — говорит Хуа Чуньин.

Она отмечает, что несмотря на относительное большое число инфицированных коронавирусом, уровень смертности составляет всего лишь 2,1%, что ниже, чем у таких вирусов как Эбола, атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром.

Чуньин обращает внимание, что число выздоровевших растет, и в КНР убеждены, что сумеют победить распространение вируса. Она подчеркнула, что ВОЗ оценили вклад Китая в противодействие распространения 2019-nCoV.

«Пекин отметил, что США неоднократно заявляли о своей готовности оказать помощь Китаю, и надеется, что соответствующая помощь поступит как можно скорее», — говорит представитель МИД КНР.

Ранее советник президента США по экономике Ларри Кадлоу сообщил, что Вашингтон собирается направить в Китай для борьбы с вирусом лучших экспертов из своего санитарного ведомства — Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщал, что общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.