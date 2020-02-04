Дезинфекторы заживо закопали кошку пострадавшего от коронавируса жителя Китая

Пекин, 4 февраля. В китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в карантине, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что пациент был изолирован в больнице с подозрением на коронавирус. Он договорился с жилищно-коммунальной службой, что кошка будет на балконе, пока ее не заберет его приятель.

Подозрения на опасный вирус не подтвердились, поэтому мужчину выписали из медучреждения. Однако вернувшись домой он узнал, что его кошку посадили в пластиковый пакет и захоронили на пустыре.

Мужчина поделился своей историей в социальных сетях. Пост вызвал возмущение у пользователей Интернета.

Журналист из китайского издания «Синь Цзин Бао» связался с жилищно-коммунальной службой и получил подтверждение, что домашний питомец действительно был убит. Сотрудники ссылаются на закон, обязывающий истреблять инфицированных животных. Также они заявили, что жильцы дома сами потребовали разобраться с кошкой мужчины, которого они считали зараженным коронавирусом.

На данный момент известно о более чем 20 тыс. зараженных по всему миру. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 426 человек.

Помимо Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Японии, Австралии, США, Канаде, Германии, Таиланде и ряде других стран. В РФ выявлено два человека, заразившихся вирусом, это граждане КНР, которых собираются эвакуировать на родину.

Ранее сообщалось о британском учителе английского языка, живущего в Ухани, которому удалось самостоятельно побороть смертельный коронавирус. По его словам, ему помог «дедовский метод» — он использовал ингалятор и пил горячий виски с медом.