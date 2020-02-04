Попавшие в плен в Сирии боевики рассказали о поддержке Турцией террористов

Алеппо, 4 февраля. Боевики, попавшие в плен сирийским войскам в окрестностях города Алеппо, сообщили, что Турция помогала террористам финансами и живой силой.

Боевики сообщили, что турецкая сторона оказывала поддержку террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ), финансируя ее деятельность и насильно вербуя новых боевиков.

«Нас задержали турецкие полицейские и сказали, что если я не будут работать на них и воевать на стороне «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ — Прим. ФАН), то они убьют или арестуют моих родных. Они дали мне зарплату — 100 долларов», — рассказал уроженец села Тибни Махмуд ан-Наджим.

По его словам, снабжение террористической группировки осуществляется из Турции и Саудовской Аравии.

Еще один из допрошенных рассказал, что попал в плен, когда его банда отступала к турецкому наблюдательному посту. Террористы хотели прикрыться турецкими наблюдателями от огня сирийских военных.

«Семье не хватало денег на еду, а этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах, входивших в состав «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ — Прим. ФАН)», — сообщил он.

Боевик отметил, что в его банде воевали также экстремисты из Пакистана и Афганистана.

Ранее Сирия обвинила Турцию в нарушении астанинского соглашения по Идлибу и «колониалистских» действиях на сирийской земле. По мнению правительства Сирийской Арабской Республики, Анкара пытается оккупировать часть территории Сирии и вмешаться во внутренние дела страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.