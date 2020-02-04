Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

Москва, 4 февраля. Роспотребнадзор дал советы по профилактике рака. Памятка, приуроченная ко дню борьбы с онкологическими заболеваниями, опубликована на сайте ведомства.

В памятке говорится, что самыми важными мерами профилактики онкологии эксперты называют соблюдение здорового образа жизни и регулярные медицинские обследования.

«Необходимо регулярно проходить обследование. Обнаруженную на ранних стадиях онкологию легко вылечить, но незамеченный вовремя рак может стать смертным приговором», — сказано в памятке Роспотребнадзора.

Сообщается, что риск развития рака снижается благодаря физической активности, соблюдению режима сна, употреблению достаточного уровня фруктов и овощей, а также отсутствию вредных привычек. Роспотребнадзор также напоминает о важности прививок от онкогенных вирусов.

Ведомство обращает внимание, что почти 30% от всех случаев раковых заболеваний связаны с нездоровым питанием, отсутствием физической активности, курением и употреблением алкоголя. Отмечается, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также подчеркивается, что к раку может привести употребление продуктов глубокой переработки, среди которых колбасы, наггетсы, пицца и ряд полуфабрикатов.

Ранее сообщалось, что система здравоохранения России каждый год тратит на курящих жителей страны более 1,1 трлн рублей — почти на треть больше, чем на некурящих. По статистике, около 15% смертей в РФ связаны с курением. В России из-за курения умирает каждый четвертый мужчина, и чуть более 5% женщин.