Экономист Компаниец назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории

Киев, 4 февраля. Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе 2020 года составило лишь 78,5%, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны, сообщает украинский экономист Владимир Компаниец.

Как сообщает Компаниец, было собрано только 50,7 млрд гривен, при плане в 64,6 млрд. Он также привел показатели за последние годы, на которых наблюдается тенденция к снижению: в январе 2019 года план был выполнен на 89,2%, в январе 2018 года на 102,8%, а в январе 2017 года – 138,7%.

По мнению эксперта, план не выполнили таможенная и налоговая службы, также существенные проблемы возникли при поступлении средств в местные бюджеты.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко ранее заявлял, что в бюджете Украины не хватает денег из-за недобора на таможне и спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его мнению, это и стало причиной задержки зарплат в стране, недополучением госбюджетом почти 90 млрд гривен.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что стремительное падение уровня производства представляет угрозу для национальной безопасности страны, а также что Украина летит в экономическую пропасть.

«По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать», ― заявила Юлия Тимошенко.

По ее словам, падение промышленного производства в течение 5 месяцев ― это не симптом, в январе 2020 года бюджет не реализован на 13,8 млрд гривен. Глава «Батькивщины» призвала немедленно собрать совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).