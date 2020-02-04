Женщина и трое детей заживо сгорели при пожаре в Кузбассе

Кемерово, 4 февраля. Трое детей и женщина погибли в результате пожара в частном доме в Кемеровской области, сообщает пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф.

Сообщается, что пожар произошел в городе Гурьевске, на улице Набережной, дом 36.

«Четверо погибших, из них трое детей: мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения и женщина 1950 года рождения», – рассказал пресс-секретарь ведомства​​​.

Отмечается, что все четверо человек скончались до прибытия скорой помощи.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в бизнес-центре «Лениздат» на набережной Фонтанки. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС — семь пожарных машин и 31 человек личного состава.