Составлен рейтинг регионов РФ, где чаще всего не платят по кредитам

Москва, 4 февраля. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) составила рейтинг выплаты задолженностей по кредитам в регионах России.

Сообщается, что чаще всех не платят по кредитам жители Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а по сумме просроченной задолженности в среднем на человека лидируют Тыва (31,5 тыс. руб.), Московская область (30,1 тыс. руб.) и Якутия (29,1 тыс. руб.).

Самая низкая просроченная задолженность на одного человека наблюдается в Севастополе (1,9 тыс. руб.) и Крыму (2,5 тыс. рублей). Также низкие показатели зафиксированы в Дагестане (5,9 тыс. руб.) и Чечне (6,5 тыс. руб.).

Согласно рейтингу, регионами где наблюдается самая высокая доля просрочки от всех кредитов являются Ингушетия (13% от всех кредитных займов), Карачаево-Черкесия (9%), Северная Осетия (7%) и Бурятия (6,5%).

По данным НАПКА, только 15 субъектов Российской Федерации имеют минимальную долю просроченной задолженности, не превышающую 3% от объема всех займов. Самый низкий показатель — 1,6% — зафиксирован в Севастополе и Ненецком автономном округе. Не более 2% всех кредитов просрочено в Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО, Крыму, Ханты-Мансийском АО и Чувашии. Отмечается, что средний уровень просрочки выплат по кредиту составляет около 4%.

«К сожалению, регионы РФ слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах», — говорить глава НАПКА Эльман Мехтиев.

Однако он утверждает, что ситуация не является безвыходной. Согласно его данным, на практике более 70% успешно должников решает вопросы после просрочки платежа по кредиту.

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