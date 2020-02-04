Милонов предложил запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики

Москва, 4 февраля. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить в России продажу детских игрушек с элементами нацистской символики.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо Милонов направил главе Минпромторга Денису Мантурову. Депутат написал о многочисленных жалобах на детские игрушки, выполненные по образцам техники или экипировки солдат вермахта или СС времен гитлеровской Германии.

«Родители прислали мне фотографии «детских» автоматов, пистолетов, детских фашистских касок и многого другого. Помимо этого на полках магазинов представлены конструкторы фашистских танков, самолетов и иной техники, ставшей символом зверств и преступлений против человечности в период Второй мировой войны», — указал в своем письме Милонов.

По его мнению, такие «игрушки» формируют у детей толерантное отношение к символам фашизма.

«Играя в фашистов, дети рискуют в будущем надеть мундиры со свастикой уже по-настоящему», — считает парламентарий.

В связи с этими обстоятельствами Милонов предложил Мантурову рассмотреть вопрос о запрете продажи на территории России «детских товаров, отсылающих к нацистской идеологии».

Депутат направил также в Минкультуры РФ запрос с просьбой обратить внимание на указанную проблему.

Как пишет RT, ранее Милонов выступил с предложением проводить в российских школах специальные уроки по безопасному обращению с пиротехникой.