Доктор Менделевич дал советы страдающим от метеозависимости людям

Москва, 4 февраля. Метеозависимым людям в дни, когда зафиксировано низкое атмосферное давление, следует избегать серьезных физических нагрузок, следить за артериальным давлением, а также чаще проветривать помещения, советует член комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Ранее московское Метеобюро на сайте «Метеоновости» сообщило, что на протяжении двух дней подряд в столице было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. 3 февраля оно составляло 723 миллиметра ртутного столба.

Как отмечает Борис Менделевич, универсального лекарства от метеозависимости нет. При малейших недомоганиях, головной боли, шуме в ушах или мигрени, он рекомендует обратиться к доктору.

«Очень важно в этот день снизить физнагрузку, чаще проветривать помещения и не переедать. А людям с достаточно крепким здоровьем не стоит делать особый акцент на погоде, так как слишком большое внимание может привести к метеоневрозу», — член комитета Госдумы по охране здоровья.

Менделевич подчеркивает, что люди с крепким здоровьем не замечают на себе изменения в атмосферном давлении, однако хроническим больным, в первую очередь тем, у кого есть сердечные заболевания, такие дни даются тяжело. Гипотоники страдают от понижения температуры, а у гипертоников оно может и падать, и подниматься.

Ранее врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о нескольких мифах и страхах об умных часах и фитнес-браслетах. В последнее время подобные девайсы стали популярны, поскольку помогают следить за здоровьем и физической активностью.