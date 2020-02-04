Поклонская предложила обсудить в Ялте проблему укрепления мира

Симферополь, 4 февраля. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила провести в Ялте международную конференцию по укреплению мира.

С таким предложением парламентарий выступила в годовщину Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры союзных держав антигитлеровской коалиции встретились в Крыму, чтобы обсудить послевоенное мировое устройство.

«Именно в Крыму был заложен фундамент ООН. Тогда лидеры СССР, Англии и США собрались, чтобы обсудить план спасения человечества. Поэтому наш полуостров — отличное место для международной площадки, где могли бы встретиться страны-основательницы ООН. Нужно заново поднимать вопросы укрепления мира: от новой нацистской угрозы до наглого переписывания истории», — приводит РИА Новости слова Поклонской.

Депутат высказала мнение, что Ялта стала бы наиболее подходящим местом для проведения такой конференции.

«Мы уже готовы принять всех в Ялте, в Ливадийском дворце», — подчеркнула она.

24 января на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме президент РФ Владимир Путин предложил провести первую в истории встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН. Напомним, это Россия, КНР, США, Франция и Великобритания.

Ранее RT сообщил, что в Крыму откроется выставка «Во имя мира», посвященная 75-летию Ялтинской конференции.