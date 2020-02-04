Коронавирус в Китае унес жизни уже 425 человек

Пекин, 4 февраля. Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально подтвердили 17205 заболевших и 361 смертей.

Китайское ведомство сообщает, что более 2,7 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, более 630 были выписаны из медицинских учреждений. За последние сутки диагностировано 3235 новых случаев заражения вирусом. Отмечается, что в Гонконге, Макао и Тайване за сутки не было зафиксировано новых случаев заражения.

Подозрение на опасный вирус есть у более чем 23 тыс. пациентов в Китае. 171 тыс. человек, которые имели тесный контакт с переносчиками вируса, находятся под наблюдением медиков.

Кроме Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Таиланде, Сингапуре, Австралии, США, Германии и ряде других стран. В России выявлено два зараженных коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Роспотребнадзор призывает соблюдать правила гигиены для недопущения распространения вируса. В ведомстве рекомендуют тщательно мыть руки после посещения транспорта и общественных мест, а также перед принятием и приготовлением пищи.