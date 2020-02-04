В РФ может появиться функция оплаты проезда в общественном транспорте по QR-коду

Москва, 4 февраля. Оплату проезда на общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода планируется запустить после обсуждения с участниками рынка, сообщают «Известия» ссылаясь на Центробанк.

Сообщается, что QR-код с получателем платежа и стоимостью проезда будет отображаться на терминалах в общественном транспорте. Пассажиры смогут при помощи камеры смартфона отсканировать код и подтвердить оплату через онлайн-банк.

Подчеркивается, что в СПБ может использоваться статический и динамический QR-коды. Первый печатается на бумаге и размещается на видном месте в транспорте. Он будет содержать необходимые реквизиты для оплаты проезда. Динамический QR-код будет отображаться на устройстве и работать только через Интернет.

Также рассматривается возможность бесконтактной оплаты с помощью NFC-метки (для оплаты требуется приложить телефон к терминалу).

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей Российской Федерации.