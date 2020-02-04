Эвакуация граждан РФ из Китая через транспортные коридоры продолжится 4 февраля

Москва, 4 февраля. Правительство Приморского края сообщило, что работа транспортных коридоров на границе между регионом и КНР будет продолжена 4 февраля.

В минувший четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российско-китайской границы в регионах Дальнего Востока в целях предотвращения распространения нового коронавируса из КНР. 1 февраля на границе были открыты транспортные коридоры для эвакуации россиян с китайской территории, через три пункта пропуска уже выехали около 150 человек.

«Работа транспортных коридоров на территории трех пунктов пропуска в Приморье продлена до 4 февраля. Осуществляется эвакуация граждан России из Китая и граждан КНР из России. Велика вероятность того, что этот режим будет работать и завтра», — сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Первые сообщения о вспышке в китайской провинции Хубэй пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, появились в декабре прошлого года. На сегодняшний день известно о более чем 20 тысячах зараженных по всему миру. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 426 человек.

Помимо КНР, случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Японии, Австралии, США, Канаде, Германии, Таиланде и ряде других стран. В России выявлено два человека, заразившихся вирусом, это граждане Китая, которых планируют эвакуировать на родину.