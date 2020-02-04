Пользователи в РФ смогут вернуть смартфоны с плохо работающим отечественным ПО

Москва, 4 февраля. Смартфоны, в которых будут некорректно работать предустановленные отечественные приложения, можно будет вернуть в магазин, где гаджет заменят или вернут деньги, говорится в регуляторной концепции Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как передают «Известия», если при использовании гаджета с предустановленными приложениями будут выявлены факты неработоспособности софта, устройство может считаться товаром с недостатком. В таком случае потребитель в соответствии с действующими законами будет иметь право заменить гаджет на другой или вернуть деньги. На проверку работоспособности софта у пользователя есть 15 дней.

Эксперты издания подчеркивают, что аналогичные требования можно выдвигать в течение гарантийного срока, а если он не установлен — в течение двух лет. Однако тут есть оговорка: недостаток должен быть существенным, то есть неустранимым или несоразмерно дорогим в устранении.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на зарубежных девайсах, которые продаются в России, был принят в начале декабря 2019 года, передает «Газета.ру». В конце января ФАС определилась с примерным перечнем программ, обязательных для предустановки. Проект четко регламентирует, для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки отечественных программных приложений.

Предполагается, что переход будет плавным: сделать обязательной предустановку для смартфонов планируется с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, для Smart TV — с 1 июля 2023 года.