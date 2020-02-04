Ушел из жизни писатель и переводчик Евгений Витковский

Москва, 4 февраля. Российский писатель, поэт, литературовед и переводчик Евгений Витковский скончался 3 февраля на 70-м году жизни, сообщает его супруга Ольга Кольцова.

«Евгения Витковского, Жени Витковского с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3 февраля», — написала Кольцова у себя в Facebook.

Ранее она сообщала о госпитализации супруга в Боткинскую больницу, где он пребывал в состоянии медикаментозной комы.

Евгений Витковский родился в 1950 году в Москве. В 1971 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Витковский автор множества переводов, в том числе произведений таких зарубежных авторов как Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артюр Рембо и многих других. Также он подготовил и издал 4-х томную антологию поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой».

Витковский был лауреатом нескольких международных премий. Также он был экспертом Союза переводчиков России и членом Союза писателей России.