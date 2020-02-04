Австралийские ученые выявили связь между сигналом будильника и работоспособностью

Мельбурн, 4 февраля. Мелодичные звуки будильника способствуют более быстрому пробуждению и чувству бодрости, сообщают ученые из Мельбурнского королевского технологического университета.

Австралийские исследователи наблюдали как различные сигналы будильника влияют на бодрость и сонливость 50 добровольцев. Они отмечают, что при использовании мелодичного сигнала пропадает так называемая инерция сна — «заторможенное» состояние сразу после пробуждения, которое может продолжаться от минуты до нескольких часов.

Итоги исследования показали, что на состояние подопытных не влияла громкость или длительность будильника. Основным параметром, влияющим на бодрость и работоспособность, оказалась мелодичность сигнала. Отмечается, что резкие и неприятные звуки наоборот, повышали время инерции сна. По мнению ученых, резкие звуки нарушает работу мозга человека, поэтому ему требуется еще какое-то время для восстановления.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал, как правильный сон может улучшить самочувствие, сообщает «Газета.ру».

Он утверждает, что 8 часов — оптимальная длина здорового сна для взрослого человека. Он отмечает, что сон должен быть полноценным.

Также Ковальзон говорит, что важно подбирать правильную одежду для сна, так как жара или холод могут нарушить сон. Он советует пользоваться хлопковыми пижамами. Еще одним важным фактором для правильного сна является холодная подушка. Он подчеркнул, что организму легче заснуть, когда голова находится в прохладе, а тело и ноги — в тепле.