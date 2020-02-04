Россия запустила в производство системы С-400 для Индии

Москва, 4 февраля. Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что РФ запустила в производство зенитные ракетные системы С-400, предназначенные для поставки в Индию.

По словам Чемезова, контракт на поставку С-400 для Индии будет полностью исполнен в соответствии с графиком.

«Авансовый платеж состоялся. К производству мы уже приступили, работа ведется. 2025 год — завершение исполнения контракта», — рассказал он.

Индия объявила о намерении закупить российские зенитно-ракетные системы С-400 в 2015 году. Соответствующий контракт был подписан три года спустя во время визита в страну президента РФ Владимира Путина. Сумма контракта составляет 5,43 миллиарда долларов.

Поставка в Индию вооружений, произведенных в России, не ограничится системами ПВО. Как сообщил руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, ожидается, что в ближайшие полгода будет подписан контракт на поставку и локализацию производства вертолетов Ка-226Т для индийских вооруженных сил.

«В настоящее время создано совместное предприятие. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований Минобороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт», — отметил Михеев.

Ранее было подписано межправительственное соглашение, предполагающее поставку Индии 60 вертолетов Ка-226Т, произведенных в РФ, а также производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации до 70%.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Был принят на вооружение в России в 2007 году. Комплекс может поражать цели на дальности от двух до 400 километров и на высоте от пяти метров.

Ка-226 — российский многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки грузов и пассажиров. Модификация Ка-226Т может оснащаться системой складывания лопастей несущих винтов, а также медицинским модулем для выполнения медико-эвакуационных работ.

Ранее «Известия» сообщили, что Россия доставила в Китай второй комплект С-400 в рамках контракта, подписанного в 2014 году.